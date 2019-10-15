دعوة للمشاركة بحملة إلكترونية للذكرى الخامسة لنكبة إب 

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
إب - الخليج 365
دعا ناشطون، الصحفيين وكل القنوات والمواقع الإعلامية المحلية والعربية والدولية للمشاركة والتفاعل والمساهمة في نشر أدبيات الحملة وأرقام الانتهاكات والجرائم المليشياوية وتناولها عبر التقارير الصحفية والتلفزيونية والتغريدات والأخبار.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حملة لذكرى النكبة.
و15 أكتوبر ٢٠١٤ هو اليوم الأسود والمشؤوم في تاريخ محافظة إب ، اجتاحت فيه جحافل الحوثي الانقلابية مدينة إب.
وخلال خمسة أعوام ارتكبت تلك المليشيا كل أنواع الجرائم النازية والفاشية بحق أبناء المحافظة.
وإحياءً لذكرى النكبة يعتزم ناشطو واعلاميو إب بإطلاق حملة الكترونية واسعة تحت هاشتاج #الذكرى_الخامسة_لنكبة_اب
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