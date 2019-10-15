شاهد.. أمطار متوسطة إلى غزيرة تهطل على أجزاء من الشحر

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
أمطار
متابعات_الخليج 365
بدأ عصر اليوم الثلاثاء هطول أمطار متوسطة إلى شبة غزيرة، في منطقة الحقلة وادي عرف بمرتفعات الشحر .
وكانت قد توقعت جهات الطقس أن تشهد محافظة حضرموت اليوم أجواء غائمة، مع إمكانية هطول الأمطار .
يشار إلى أن أجزاء من محافظة المهرة قد شهدت اليوم سقوط أمطار غزيرة.
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