الليلة.. انطلاق حملة إلكترونية واسعة في إب بالذكرى الخامسة لسيطرة المليشيا عليها

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

مليشيا الحوثي

إب - الخليج 365

يعتزم ناشطون بمحافظة إب "وسط اليمن"، خلال الساعات القادمة إطلاق حملة إلكترونية واسعة بالتزامن مع الذكرى الخامسة لسيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة.



ويشارك في الحملة إعلاميون وقنوات ومواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف إيضاح ما تتعرض له المحافظة من إنتهاكات واسعة في الحقوق والحريات العامة والخاصة وما تجري فيها من جرائم مروعة وبشعة ارتكبتها المليشيا الحوثية بمختلف مديريات المحافظة.

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واحتلت مليشيا الحوثي الإنقلابية محافظة إب ذات الكثافة السكانية الكبيرة، في منتصف أكتوبر 2014م، ومارست فيها انتهاكات واسعة لأبناء المحافظة تنوعت بين القتل والإختطاف والنهب والسلب والسطو والإعتداءات وتفجير المنازل واحتلال مؤسسات الدولة ومصادرة القضاء والأمن وقطع رواتب موظفي الدولة، فضلا عن جرائم أخرى متنوعة.

وبحسب منظمو الحملة فإنها ستكون تحت هشتاج #الذكرى_الخامسة_لنكبة_إب

وتبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

ودعا منظمو الحملة جميع أبناء اليمن المشاركة في الحملة بما سيترافق معها من مواد صحفية وإخبارية وتقارير توضح حجم الكارثة والنكبة التي منيت بها المحافظة منذ خمس سنوات، فضلا عن دعوتهم لنشر ما يرونه مناسبا بما يخدم الفكرة ويهدف لإستعادة الدولة من قبضة المليشيا الحوثية.