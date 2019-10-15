القوات المشتركة في الضالع تكسر هجوما حوثيا بالفاخر "تفاصيل"

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
ميليشيا الحوثي
الضالع - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية هجوما عسكريا لمليشات الحوثي غربي قعطبة أثناء محاولتها استعادة منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.
ووفق مصادر عسكرية، شهدت لكمة عثمان الواقعة في محيط بلدة الفاخر غربي قعطبة بالضالع مواجهات متقطعة خلال الساعات القليلة الماضية ، على وقع اندلاع اشتباكات عنيفة إثر محاولة مليشيات الحوثي شن هجوما عسكريا على الموقع الذي تتحصن فيه قوات اللواء الرابع مقاومة التي يقودها العقيد "اوسان الشاعري".
وأكد القيادي في اللواء الرابع مقاومة "فواد فارع"، أن قوات اللواء الرابع مسنودة بوحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية كسرت الهجوم الحوثي وأجبرت مليشيات الحوثي على التراجع.
وأشار المصدر عسكري في جبهة الضالع إلى أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية التي يتقدمها اللواء الرابع مقاومة واللواء 82 مشاة وكتائب الشوبجي كسرت أعنف عملية عسكرية بعد تحرير الفاخر ، وشنت المليشيات الهجوم العسكري مستخدمة مختلف أنواع الاسلحة في جبهة الفاخر ظهر اليوم.
إلى ذلك تشهد جبهة الفاخر غربي قعطبة في الضالع معارك نارية متواصلة تحاول من خلالها المليشيات الحوثية تعويض نكبتها الاخيرة في ظل استمرارية الضربات العسكرية الموجعة التي تتلقاها المليشيات من قبل القوات الجنوبية المشتركة هناك.
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