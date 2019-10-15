المليشيا تنهب إيرادات مديريات إب لتوريدها إلى صنعاء

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الحوثيين

إب - الخليج 365

تنهب قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية الموارد المحلية الخاصة بكل مديريات محافظة إب في إجراء مخالف لقانون السلطة المحلية وتقطع بها شيكات لتورديها الى صنعاء.



وأفادت مصادر محلية في محافظة إب، بأن مليشيا الحوثي الإنقلابية نهبت مئات الملايين من إيرادات مديريات المحافظة مع تعمدها إهمال الخدمات العامة وانهيارها وقطع مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.

وذكرت المصادر، بأن المليشيا نهبت إيرادات المؤسسات الحكومية وارجاعها إلى إيرادات صنعاء الخاضعة لسيطرة قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية، طبقا لوكالة خبر.

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وتتعامل مليشيا الحوثي مع محافظة إب كمحافظة من الدرجة الخامسة وعلى المواطنين فيها دفع الضرائب والجبايات والإتاوات المالية.

وتحدثت المصادر عن نهب أكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار، ونهب أكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب ومئات الملايين من بقية المديريات.

وتنهب قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية الموارد المحلية الخاصة بكل مديريات محافظة إب والتي تم تورديها من 2015 حتى نهاية 2018 في البنك المركزي بمحافظة إب في إجراء مخالف لقانون السلطة المحلية وتقطع بها شيكات لتورديها الى صنعاء الى حساب وزارتي المالية والإدارة المحلية الخاضعتين لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

يشار إلى أن محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية تشهد إنعداما للخدمات العامة كالكهرباء والطرقات والمياه والصحة والتعليم وانهيار المادة الإسفلتية في جميع شوارع عاصمة المحافظة.