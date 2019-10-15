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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الحوثيين
خاص_ الخليج 365
قال المحلل السياسي اليمني "عبدالخالق الحود"، إن نهاية العام المنصرم 2018، اختطف مسلحون تابعون للقاعدة 4 سيارات تابعة لمنظمة الهجرة الدولية كانت في طريقها الى صنعاء في منطقة خاضعة للحوثيين وهذه المجاميع المسلحة ترفع اعلام القاعدة وأماكن تواجدها معروفة.
وأضاف في تصريحات خاصة بأنه بداية أغسطس العام الحالي تبنى تنظيم القاعدة عملية انتحارية استدفت قسم شرطة الشيخ عثمان في العاصمة عدن و تزامن هذا التفجير بالتوقيت والهدف مع هجوم تبناه الحوثيون واستهدف معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الأمني وأودى بحياة القائد أبو اليمامة و40 من رفاقه .
وقال إن الأهداف المشتركة والتنسيق بين الحوثيين والإخوان والقاعدة يتم في اليمن، وفي وضح الظهيرة ويستهدف تحديدا القوات الإماراتية التي اوجعت تلك الأطراف مجتمعه وكذا القوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتها ولدى التحالف والأمريكان تحديدا عشرات الأدلة والشواهد في هذا السياق.
يذكر أن وزارة الداخلية قد اتهمت الميليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين بـالتنسيق المباشر لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المناطق التي تتبع الحكومة الشرعية.
وقال اللواء محمد سالم بن عبود، وكيل أول وزارة الداخلية اليمنية، في تصريحات إن لدى الوزارة معلومات تؤكد التنسيق بين الانقلابيين و داعش) و القاعدة، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الحكومة، مشدداً على أن هذا التنسيق دقيق وقوي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
ولفت إلى أن القاعدة وداعش تنشطان عندما تتقدم قوات الجيش الوطني، أو تدخل في مواجهات مباشرة مع الميليشيات الانقلابية، وهذا الواقع يتغير في مواقع سيطرة الميليشيات من رداع حتى البيضاء التي لم يسجل بها أي عمل إرهابي يحمل بصمة الجماعتين الإرهابيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي يكشف بالأدلة التنسيق بين الحوثيين والإخوان والقاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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