"الشبحي" لـ"اليمن العربي": أوجه التحية للأطباء الجنوبيين الحاصلين على "البورد العربي"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الشبحي

سيد مصطفي - الخليج 365

قال سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، إنه يدعم ويساند لأطباء الجراحه العامه الجنوبيين من طلبة البورد العربي "المجلس العربي للإختصاصات الصحية" وذلك بمناسبة نجاحهم المشرف في الإمتحان السريري النهائي و حصولهم على شهادة البورد العربي.



وكشف الشبحي لـ"الخليج 365"، عن أسماء الطلبة الجنوبيين الذين تفوقوا في البورد العربي، وهم رمزي محسن ناجي الجحافي، وليد محمد عبدالقوي، فهد ناصر حبتور،هادي محمد عوض، عبدالله فضل بافضل، إشراق العمري.

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وأضاف رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أنه لا يجب إغفال إعطاء الشكر والتقدير لكل من ساندهم في مشوارهم العلمي من الأستاذه و المدربين، مشيرًا أنه يخص بالذكر من هؤلاء الداعمين رجاء أحمد سالم وعبدالحكيم عمر التميمي.

جدير بالذكر، أنه المجلس العربي للاختصاصات الصحية في عام 1978 بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي في مختلف الاختصاصات ولا يهدف لتحقيق الربح، كما المجلس العربي للاختصاصات الصحية منذ تأسيسه أن إيجاد شهادة عربية ذات موثوقية ومستوى علمي مرتفع، أمر يعود على المجتمع العربي بشكل عام وعلى الأطباء العرب بشكل خاص ،بالفائدة العميمة.