الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 هطول أمطار متابعات_الخليج 365 هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاء واسعة من محافظة المهرة .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع، صورا للأجواء داخل المحافظة بعد سقوط الأمطار عليها وبعضا من اسمرار الأجواء الممطرة. Advertisements وتوقعت جهات الطقس أن تتواصل تلك الحالة خلال الساعات القادمة في مناطق أخرى بمحافظة المهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أجزاء واسعة من محافظة المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.