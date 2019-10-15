هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أجزاء واسعة من محافظة المهرة

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
هطول أمطار
متابعات_الخليج 365
هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاء واسعة من محافظة المهرة .
وتداولت مواقع التواصل الاجتماع، صورا للأجواء داخل المحافظة بعد سقوط الأمطار عليها وبعضا من اسمرار الأجواء الممطرة.
وتوقعت جهات الطقس أن تتواصل تلك الحالة خلال الساعات القادمة في مناطق أخرى بمحافظة المهرة.
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