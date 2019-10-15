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هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أجزاء واسعة من محافظة المهرة

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

هطول أمطار

هطول أمطار غزيرة صباح اليوم على أجزاء واسعة من محافظة المهرة

متابعات_الخليج 365

هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاء واسعة من محافظة المهرة .

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماع، صورا للأجواء داخل المحافظة بعد سقوط الأمطار عليها وبعضا من اسمرار الأجواء الممطرة.

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وتوقعت جهات الطقس أن تتواصل تلك الحالة خلال الساعات القادمة في مناطق أخرى بمحافظة المهرة.

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