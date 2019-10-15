شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الملك سلمان يصدر قرارًا مفاجئاً بإعادة نشاط ”هيئة الأمر بالمعروف” والأخيرة تبدأ أول نشاط لها رغم الانفتاح الذي يقوده ولي العهد بالمملكة (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، قرارًا جديدًا بشأن "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في ظل الانفتاح في السعودية الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن "الملك سلمان" وافق على إقامة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، للمؤتمر الثاني لـ"منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور السعودية في تعزيزه".

من جانبه، قدَّم رئيس الهيئة، عبدالرحمن السند، شكره لـ"الملك سلمان"، مبينًا أن إعداد محاور المؤتمر استُلهمت موضوعاته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. Advertisements وأوضح "السند" أن أهم أهداف المؤتمر هو السمع الوطاعة لولي الأمر، وتعزيز اللحمة والانتماء الوطني ووحدة الصف، والتحذير من ما أسماها بـ"المناهج الضالة". ويأتي المؤتمر الثاني لـ"هيئة الأمر بالمعروف" الذي وافق عليه "الملك سلمان" في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها المملكة من فتح للسينمات وإقامة الحفلات واستقطاب المغنيين. ومنذ صعود محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية، صدرت قرارات بتقييد أنشطة وأعمال "هيئة الأمر بالمعروف"، في مقابل السماح لـ"هيئة الترفيه" بالتغيير في المجتمع السعودي المحافظ. وتعد أحد مرتكزات رؤية 2030 التي يتبناها محمد بن سلمان، هي إقامة الحفلات والسماح للنساء بقيادة السيارات وإلغاء الولاية، وتغيير الوضع في السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : الملك سلمان يصدر قرارًا مفاجئاً بإعادة نشاط ”هيئة الأمر بالمعروف” والأخيرة تبدأ أول نشاط لها رغم الانفتاح الذي يقوده ولي العهد بالمملكة (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.