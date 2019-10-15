شكرا لقراءة خبر عن عــــاجل : الموت يفجع "الملك سلمان" اليوم .. والسعودية تصدر بيانا طارئا وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام .. شاهد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



الرياض - محمد هويدي - توفي مساء السبت اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

وفجع الملك سلمان بنبأ مقتل اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم المطيري، حارسة الشخصي في ظروف غامضة.

Advertisements

وحصل الفغم على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، كان ظلا لحراسة الرجل الأول في الدولة الملك سلمان بن عبدالعزيز بطريقة رسمت الثقة الشعبية على تأمين موكب الملك وتحركاته، وهو الخبير في حراسة الشخصيات الهامة، إضافة إلى شخصيته الجذابة ومهاراته الاحترافية، وسرعة البديهة وحسن التصرف في أصعبا المواقف، وهو ما يفسر حصوله على ترقيه استثنائية من رتبة عميد إلى لواء قبل ثلاثة أعوام.

وقاد الفغم مسيرة والده اللواء بداح بن عبدالله بن هايف الذي عمل مرافقا شخصيا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، لثلاثة عقود، حتى توفى في سن مبكرة، ليظهر ابنه عبدالعزيز ويكمل مسيرة أبيه في حراسة الملوك، وبرز في هذه المهمة باحترافية عالية اكتسب خلالها ثقة القيادة ومحبة السعوديين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : الموت يفجع "الملك سلمان" اليوم .. والسعودية تصدر بيانا طارئا وتعلن الحداد وتنكيس الأعلام .. شاهد (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.