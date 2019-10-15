عــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب "الإمارات" وتحذيرات صارمة للإماراتيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث (فيديو صادم)

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الرياض - محمد هويدي - شهدت عدة مناطق من الإمارات اليوم تساقط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:20 ظهراً وحتى الساعة 00:22 من بعد منتصف ليلة اليوم الأحد

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