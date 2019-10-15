فضيحة كبرى “شاهد” دينا الشربيني كشفت صدرها في الرياض وأشعلت غضب سعوديين .. ما علاقة تركي آل الشيخ؟

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عدن - ياسمين التهامي - تسببت الفنانة المصرية دينا الشربيني بموجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان مكشوف اعتُبِرَ “فاضحاً” خلال حضورها الى جانب الفنان عمرو دياب حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه”، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

#دينا_الشربيني التكريم لزوجها فمادخلها تترزز وتلبس هذا اللبس العاري والتي تشملها لائحة الذوق العام أليس في قومي رجل رشيد يقول لها احترمي عادات وتقاليد البلد على الأقل ..من جد وقاحة نتمنى ألا نشاهدها مرة أخرى من مثل هذه اللجان التي لم تعد تهتم لإحترام ذوق الناس ! pic.twitter.com/u4oZXtKWn5 — منار الرياض (@manar9alriyadh3) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

هي كانت عارفة انها جاية للسعودية أو لا ؟

وين احترام ثقافة البلد والاحتشام !!

ولاهمها أحد ،، خسارة دخول مثلها للسعودية 👎 pic.twitter.com/5Q3VrSNgar — Sara (@Sara_1924) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

الأجانب من برا يحترمون ثقافة الشعب

السعودي وتحترمه

لكن البعض من الدول المجاوره يعرفون

سیاسة ونظام الدوله ويتعمدون یکسرون قوانينها..

لماذا لم تلتزم هذي المسخ بلائحة الذوق العام ؟ pic.twitter.com/QeKv7xG0Ue — حلــــــم┋‏🇸🇦 (@rjawy_15) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

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ما عاد باقي للمفاسد محاذير

يارب تحفظ مملكتنا من الشر

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وأدم علينا نعمة الامن والخير

ياخوفتي قادم لنا يوم أغبر

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وجنبنا ياربي شرور المقادير

هذا ورب البيت يا ناس منكر

-#علي_المحنشي

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اللهم انصرجنودناالمرابطين على الحدود وجنبناالفتن

pic.twitter.com/hQsBPRRBu9 Advertisements — علي المحنشي (@ali_mm_55) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

من يصدق ان ذولا غربيين مسيحيين وهذا عربي مسلمه pic.twitter.com/bvFvwUQzKo — S. H. (@s_7arb_) October 14, 2019

#دينا_الشربيني الأمريكية تحترم عادات وتقاليد البلد والمصرية المسلمه لاتعرف حدودها ولا البلد اللي هي فيه👋😷 pic.twitter.com/R1A77UuJUZ — 😎 ahamd (@juvemylovefo) October 14, 2019

ايش رأيك ي معالي المستشار في فستان دينا الشربيني مو هذا مخالف ل لائحة الذوق العام ؟

ليش ماطبق عليها النظام ومنعوتها من الدخول ؟ مين دينا اساسا علشان يسمح لها بتجاوز عاداتنا من فوق خشومناا ؟؟؟ — Larin ... (@Larin1414) October 13, 2019

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