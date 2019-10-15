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فضيحة كبرى “شاهد” دينا الشربيني كشفت صدرها في الرياض وأشعلت غضب سعوديين .. ما علاقة تركي آل الشيخ؟

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عدن - ياسمين التهامي - تسببت الفنانة المصرية دينا الشربيني بموجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان مكشوف اعتُبِرَ “فاضحاً” خلال حضورها الى جانب الفنان عمرو دياب حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه”، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.








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سعد محمود

سعد محمود

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