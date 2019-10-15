شكرا لبحثكم عن خبر منع دولي لمنتخب اليمن من اللعب في السعودية والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توضيح عن سبب لعب منتخبنا مبارياته في البحرين

لكل من يتسأل عن سبب لعب منتخبنا مبارياته التي سيستضيفها في البحرين.. السبب يعود الى رفض الاتحاد الدولي (فيفا) السماح لمنتخبنا باللعب في السعودية رغم تقديم اتحادنا طلب بذلك .

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ويأتي رفض الفيفا كون المنتخب السعودي في مجموعة منتخبنا وبالتالي فيجب على منتخبنا اللعب على أرض محايدة وفقاً للوائح الفيفا التي تمنع اي منتخب من اختيار ارض احد المنتخبات المتواجده في مجموعتها لتكون ارضه .. وبذلك تم اختيار البحرين للعب فيها .

المنسق الإعلامي/محمد الخميسي