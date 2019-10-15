شكرا لبحثكم عن خبر تدشين اعمال سفلتة شارع الدكة بمديرية المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

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تصوير / زكي اليوسفي

دشنت اليوم اعمال المرحلة الأولى من سفلتة بداية شارع الدكة بمديرية المعلا والذي تنفذه شركة الراشد للخرسانة الجاهزة والمقاولات، و بتمويل من منظمة ال(UNOPS) مكتب خدمات المشاريع التابع للامم المتحدة ،وبإشراف مباشر من صندوق صيانة الطرق.

وفي تصريح لوسائل الاعلام أوضح المهندس / مصطفى العامري مدير المشروع أن اعمال السفلتة في المرحلة الاولى تشمل سفلتة بداية الشارع بطول (١٥٢) مترا وعرض ١٦ مترا وبسمك (٥سم ) لطبقة الاسفلت .واضاف أن اعمال السفلتة لشارع الدكة قد تستمر اسبوعا وتأتي ضمن اعمال المشروع المتكامل لصيانة عدد من شوارع مديرية المعلا ومنها ايضا اعمال صبة بالاسمنت والخرسانة المسلحة لمنطقة مدخل الميناء والبالغ تكلفة اجمالي المشروعين حوالي ( ١٠٥٠٨٢٢) دولار . مشيرا إلى أن نسبة الانجاز في المشروعين قد تتجاوز ال ٧٥٪ والذي من المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال المشروع ( سفلتة ،واعمال الصبة بالاسمنت والخرسانة المسلحة) وبشكل كامل في غضون الاسابيع القادمة بمشيئة الله تعالى .