"اليمن العربي"ينشر كلمة مدير مديرية المعافر بتعز بمناسبة الذكرى 56 لثورة 14 أكتوبر

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

مدير مديرية المعافر بتعز

تعز - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، كلمة مدير مديرية المعافر بمحافظة تعز، بمناسبة الذكرى 56 لثورة 14 اكتوبر.



الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين .. ، وعلى الوطن الحبيب واليمنيين ..

العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع

الأخ المهندس رشاد الاكحلي وكيل محافظة تعز

الأستاذ/عادل العقيبي أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز

الأخوة الحاضرون جميعا كلا بإسمه وصفته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية نترحم على شهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير وجميع شهداء الوطن الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم بطولية ونضالية من اجل الانتصار لمشروع الجمهورية والانعتاق من حكم الأئمة ، والاستعمار ، والنظام الفردي المستبد ، والقضاء على مشروع الانقلاب الظلامي وكل المشاريع الصغيرة .. والانطلاق نحو استعادة الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاتحادية ..

اننا اليوم وفي خضم احتفالات وطننا الحبيب بأعياد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ، وبالمناسبة التاريخية للذكرى ال٥٦ لثورة بأسمي ونيابة عن السلطات المحلية بمديريات الحجرية .. أتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب والأستاذ نبيل شمسان محافظ محافظة تعز والجيش الوطني المرابط في جبهات الشرف والبطولة في السهول والجبال وبطون الأودية وثغور الوطن الباسم للدفاع عن الجمهورية والقضاء على مشروع الانقلاب الظلامي ولكافة شعبنا اليمني

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أن ثورة 14 أكتوبر عام 1963 التي انطلقت رصاصاتها الأولى من قمم جبال ردفان بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزه معلنة زوال عهد الاستعمار وبداية عهد الاستقلال والحرية والعزة والكرامة مستندة الى الثورة الأم 26 سبتمبر والتي مثلت قاعدة إنطلاق لمدها بالرجال والعتاد فكانت بحق واحدة من أعظم الملاحم البطولية النضالية التي شهدها الوطن العربي .. ستظل أيقونة وطن نستلهم من وحيها مقومات الانتصار للوطن للإنسانية للحياة في مسيرة نضالنا الوطني لاستعادة الدولة واستكمال بناءها .. بناءً على مشروع مخرجات الحوار الوطني والترفع عن المشاريع الصغيرة الضيقة ، وان نتجاوز عتبات الماضي .. ومشاكلنا واختلافنا ونعمل على تكريس قيم المحبة وتعزيز مداميك التسامح وتجسيد مبدء الشراكة والقبول بالآخر ، وتوفير فرص الانتصار لهذا الوطن الذي تكبد فيه شعبنا طيلة خمس سنوات ويلات حرب عبثية فرضها مشروع الانقلاب الظلامي الكهنوتي السلالي ...

أيها الحاضرون ان الحجرية وهي تحتفل اليوم بالذكرى 56 لثورة ١٤ اكتوبر وفي هذا المقام الكريم بكم وحتى لاننسى أو نتجاهل تاريخ الحجرية الحافل بالعزة والافتخار يجب ان نعرج إلى ماضي الحجرية الحافل بالدور الوطني الحامل للقضية الوطنية وحضورها البارز والفاعل في ثورة سبتمبر وأكتوبر وفبراير ودور أبنائها في ثورة ١٤ اكتوبر التي نعيش ذكراها والتي لا يمكن الحديث عنها دون ذكر دور أبناء الحجرية وتعز بشكل عام المناضلين الأحرار فيها وفي مقدمتهم عبدالفتاح اسماعيل وعبدالواسع سلام الشرجبي وعبدالرحمن الصريمي وإسماعيل الشيباني وإسماعيل محمد شمسان الزريقي وعبدالله احمد الخامري ومحمد سعيد عبدالله حاجب الشرعبي ( محسن )

ومحمد عبده نعمان الحكيمي الأمين العام للجبهة الوطنية المتحدة وأسطورة العمل الفدائي عبود الشرعبي وغيرهم كثر لايتسع الوقت لذكرهم الذين انصهروا في بوتقة واحدة وفي خندق واحد مع اخوانهم من أبناء المناطق الجنوبية وخاضوا معارك بطولية لتحرير جنوب الوطن اليمني من الاحتلال البريطاني

الحاضرون جميعا اننا اليوم ونحن نحتفل ونحيي هذه المناسبة التاريخية العظيمة التي تأتي هذا العام ووطننا الحبيب يمر بظروف غاية في الصعوبة جراء التحديات التي فرضها مشروع الانقلاب والمؤامرات الخارجية ، الأمر الذي يحتم على اليمنيين جميعا بمختلف مكوناتهم السياسية والإجتماعية توحيد الصفوف لاستكمال تحرير محافظة تعز وكل المحافظات اليمنية الجاثمة تحت هيمنة وسيطرة الانقلابيين ، واستعادة الدولة وسيطرتها على كل شبر في ارض الوطن .

وان لاتمر هذه المناسبة مرور الكرام وان لا يكون الاحتفال بها مجرد إسقاط واجب بل يتوجب علينا أهمية استلهام ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر لتجسيد قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد ، والوعي بقضاياه والدفاع عن مصالحه ونبذ الأعمال الخارجة عن القانون التي تسيئ إلى وحدة الشعب والأمة .

اننا اليوم أمام منعطف تاريخي ومسئولية تاريخية وقد حملنا في أعناقنا أمانة الانتصار للحياة للإنسانية والوطن يتوجب علينا ان نكون جميعا عند مستوى ثقة وآمال وطموحات الشعب اليمني في صناعة مستقبل مشرق يليق وتضحياته ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار وجرحانا العظماء ..

وفي الأخير نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادة اللواء 35 مدرع ممثلة بقائد اللواء العميد الركن /عدنان الحمادي لإقامة وأحياء فعالية الذكري ال 56 لثورة 14 اكتوبر الغالية علي قلوبنا

المجد والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى

النصر للشرعية