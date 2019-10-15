نائب مدير شرطة تعز يدشن دورة تدريب مدربين في مجال حقوق الإنسان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

تعز - الخليج 365

دشن صباح نائب مدير عام شرطة محافظة تعزالعقيد أنيس الشميري دورة تدريب مدربين TOT في مجال حقوق الإنسان لعدد ١٢ ضابط في إدارة عام شرطة المحافظة في قاعة منظمة (NODSYEMEN)



وخلال الإفتتاح تحدث العقيد أنيس الشميري عن أهمية هذه الدورات التي تعزز من قدرات الضباط وتنمي مهاراتهم مثمنا دورالمنظمات الداعمةلهذه الدورات والفريق المنفذ لها والتي ستسهم في تعزيز القدرات والمهارات لدى ضباط وكوادر إدارة الشرطة ورفع الكفاءة والقدره لديهم في مجال حقوق الإنسان.

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ودعا العقيد الشميري منظمات المجتمع المدني في المحافظة ألى دعم وتشجيع مثل هذه الدورات والإهتمام بكادر الجهاز الأمني وتبني العديد من الدورات التى تسهم في تعزيز القدرات والمهارات لدى ضباط وأفراد الجهاز الأمني والإرتقاء به.

وفي ختام حديثة أشادالعقيد أنيس الشميري بالضباط المتدربين وضرورة الإستفادة من فقرات الدورة والإلمام بقانون حقوق الإنسان وخروجهم بأكبر قدر من المعلومات والمهارات التى تمكنهم من الإرتقاء بالعمل الأمني في إداراتعم ووحداتهم مؤكدا على حرص قيادة إدارة عام شرطة محافظة تعز ممثلة بمدير عام الشرطة العميد منصور عبدالرب الأكحلي في إقامة مثل هذه الدورات لضباط وصف وأفراد إدارة عام شرطة تعز ومختلف الوحدات الأمنية من أجل رفع القدرات والكفاءة وتحسين الأداء والإرتقاء بالعمل الأمني لما في ذلك المصلحة العامة.

الجدير ذكره أن هذه الدورة تستمر لمدة أربعة أيام برعاية من منظمة ( SAFERWORLD) وبالشراكه مع منظمة شباب بلا حدود وتنفيذ فريق لمستقبل أفضل ضمن مشروع تحسين آليات بناء السلام في اليمن.

حضر التدشين مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ورئيس فريق لمستقبل أفضل محمد أمين الوتيري .والاستاذ غازي البنا استشاري المشروع والاستاذة امل الصبري منسقة وزارة حقوق الانسان