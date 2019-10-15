المشتركة تصد هجوم حوثي بمنطقة مطلة على البرح بتعز

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الجيش تعز - الخليج 365 تصدت القوات المشتركة لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة رسيان المطلة على مدينة البرح بمحافظة تعز.

Advertisements ووفق متابعة "الخليج 365" وتكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء المعارك الضارية التي خاضتها قوات اللواء الرابع عشر عمالقة ، والتي استمرت لساعات قبل تمكن قوات العمالقة من السيطرة على الموقف ودحر المليشيات. وتمكنت القوات المشتركة من إخماد الهجوم الحوثي بمشاركة سلاح المدفعية الذي أمطر تحصينات المليشيات وتجمعاتها أثناء التصدي للهجوم.

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