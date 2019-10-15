صنعاء.. مليشيا الحوثي تكثف فعالياتها الطائفية في المدارس

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر تربوية إن مليشيات الحوثي الانقلابية كثفت مؤخراً من أنشطتها الطائفية في مدارس أمانة العاصمة، من خلال عدد من الفعاليات التي تحرض من خلالها الطلاب على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة وترك مقاعد الدراسة.

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وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي أقامت فعالية طائفية في مدرسة صفية للبنات بالعاصمة صنعاء تروج لانتصارات مزعومة للمليشيات بعنوان "نصر من الله"، وترتكز كل فقراتها على التحريض للقتال في صفوف الجماعة ودفع أموال لدعم مجهودها الحربي.

ووفق المصادر حاولت المليشيات في ختام فعاليتها إجبار الطالبات على الهتاف بصرخة الموت المعروفة للحوثيين، غير إنها أصيبت بالخيبة جراء رفض جماعي من قبل الطالبات اللائي هتفن للوطن "بالروح بالدم نفديك يايمن".

وحاولت مليشيات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، تكثيف فعالياتها الطائفية في مدارس صنعاء بموجب تعميم تلزم فيه المدارس بإقامة فعاليات تروج لانتصارات مزعومة، بغية تجنيد مقاتلين جدد من الطلاب في صفوف الجماعة.