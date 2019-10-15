عاجل.. وصول وزراء من الشرعية سيئون بحضرموت تمهيدا لعودتهم إلى عدن

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

سيئون

متابعات_الخليج 365

وصل عدد من المسئولين في الحكومة الشرعية إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019.



ونقلت قناة العربية عن مصادرها تأكيدها وصول عدد من وزراء الحكومة الشرعية إلى سيئون في حضرموت تمهيدا لعودة الحكومة إلى عدن.

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وكانت العاصمة المؤقتة شهدت، خلال الفترة الماضية، مواجهات عنيفة بين مسلحي مليشيا الإصلاح وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتوقفت المواجهات بعد تدخل المملكة العربية السعودية ودعوتها الطرفين إلى حوار في مدينة جدة.

وتأتي هذه الاستعدادات على الرغم من الأحاديث التي أثيرت حول نقل العاصمة إلى مدينة عتق في محافظة شبوة.