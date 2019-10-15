شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فنانة بلبس عاري في حدث مهم بالسعودية وسط عاصفة غضب شعبي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني، عاصفة من الجدل في السعودية بسبب فستانها المكشوف والذي ظهرت به في المملكة برفقة الفنان عمرو دياب، خلال حضورهما حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشنّ مغردون هجومًا لاذعًا على الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني اللذين ظهرا في الحفل سويًا، حيث وصف سعوديون ملابس الشربيني بـ ”غير المحتشمة“، مطالبين بتطبيق لائحة الذوق العام عليها، أسوة بغيرها من الفنانين الذين طُبقت بحقهم عقوبات مالية جرّاء ظهورهم بملابس مخالفة للذوق العام.

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