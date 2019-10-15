إب.. حالتي وفاة وألفين إصابة بداء الكلب

رصد تقرير إحصائي في مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب، وسط اليمن، تسجيل مئات حالات الإصابة بداء الكلب.



وقال مصدر طبي إن إحصاءات مركز الصحة في المحافظة سجلت ألفي حالة إصابة بداء الكلب في المحافظة خلال الشهور الماضية.



وأكد المصدر وفاة حالتين في سبتمبر الماضي، في ظل شحة وانعدام الأمصال الخاصة بداء الكلب وارتفاع أسعارها في الصيدليات الخارجية بشكل كبير.



وتشهد محافظة إب ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والتعرض لعضات الكلاب، نتيجة إنتشار الكلاب الضالة والمسعورة بمختلف مديريات المحافظة بما في ذلك مديرية الظهار مركز المحافظة.



وتُعرف منظمة الصحة العالمية داء الكلب بأنه مرض حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويسبّبه فيروس، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان من خلال التعرّض عن كثب للمواد المصابة، وعادة من اللعاب، عن طريق العضّ أو الخدش، ويؤدي إلى الوفاة في حالة عدم عالجه بشكل سريع.



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