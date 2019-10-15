بلحاف يشارك في ورشة عمل الاستعراضات الوطنية الطوعية ببيروت

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المهرة

يشارك نائب مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمهرة علي سالم بن محيسن بلحاف هذه الايام في ورشة العمل المنعقده بالعاصمه اللبنانية بيروت حول الاستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية غربي اسيا الاسكوا التابعة لمنظمة الامم المتحدة بالشراكة مع ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ( DESA ) وجامعة الدول العربية كممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية برفقة زميلة حزام عبدربة مجيديع مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب .



وتاتي هذة الورشة ضمن سلسلة من الورش التي خصصت للمنطقة العربية من أجل إيجاد مساحات للحوار وتبادل الخبرات حول موضوع الاستعراض الطوعي ، واستكمالا للجهود الاقليمية لدعم تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

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حيث تهدف الورشة الى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية من خلال توفير مساحات لتبادل التجارب والإنجازات خلال عملية إعداد الاستعراض والتوقف عند الانجازات والتحديات وتحديد بعض الحلول .

يشارك في هذه الورشة ممثلوا عن المؤسسات الرسمية العربية المعنيين بخطة التنمية المستدامة وخبراء على المستوى الوطني والاقليم والدولي .

هذا وقد عبر ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية الأستاذ علي سالم محيسن بلحاف نائب مدير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المهرة عن شكرة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي المتمثلة بالدكتور نجيب منصور العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي لاهتمامة وحرصة على المشاركة وتمثيل الوزارة ، كما قدم بن محيسن شكره للشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة على دعمة ومتابعتة المستمرة واهتمامة الكبير بمخرجات واهداف الورشة .