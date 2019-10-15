الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 البدء بسفلتة شوارع الديس و40 شقة وشارع الستين بالمكلا متابعات_الخليج 365 تتواصل في مدينة المكلا أعمال إعادة تأهيل بعض الطرق وانشاء الجسور بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والبنك الدولي وبرعاية وتوجيهات مباشرة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي وجه المقاولين ومكتب الاشغال بسرعة انجاز هذه المشاريع للتخفيف من الازدحام، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة .

وبدأت أمس أعمال السفلتة في طريق 40 شقة وديس المكلا واستكمال العمل في شارع الستين والانتقال الى الخطوط المحاذية للبدء بإعادة تأهيلها، تحت اشراف مباشر من مكتب وزارة الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت ممثلاً بمديره الدكتور محمد باخلعة . Advertisements كما يتواصل العمل في جسر امبيخة وجسري حلة وابن سيناء. ويأتي ذلك في سياق جهود قيادة السلطة المحلية لإعادة تأهيل شبكة الطرقات المتهالكة وانشاء جسور جديدة خلفاً للمتضررة من السيول.

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