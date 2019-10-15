الإمارات تسلّم أجهزة إلكترونية لنيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الإمارات تسلم أجهزة إلكترونية لنيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن الخليج 365 - عدن ضمن حملة الدعم الذي تنفذه دولة الإمارات وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي تسلمت نيابة شؤون الطلاب بجامعة عدن صباح اليوم عدداً من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات الإلكترونية وأدوات ربط الشبكة.

Advertisements وخلال عملية التسليم أشاد الدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لجامعة عدن والمتمثل بالأجهزة الإلكترونية. وأوضح العطاس أن الدعم شمل مختلف كليات جامعة عدن حيث تم تلسيم عدد من الكليات وتبقى البعض منها، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سبق وأن قام بدعم جامعة عدن بتنفيذ الأنشطة الرياضية خلال العام الماضي. يذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي يواصل حملة دعم جامعة عدن بالأجهزة الإلكترونية المتمثلة بالكمبيوتر والطابعات وأدوات ربط الشبكة.

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