محلل سياسي رداً على تسريبات مسودة الاتفاق بين الحكومة والانتقالي: الجزيرة أداة لخلق حالة من الفوضى

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

وضاح اليمن عبدالقادر

الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، إن كل ما تم نشره الآن في صفحات الناشطين لأكثر من مسودة اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ليست سوى تكهنات وتوقعات مصاغة بأكثر من صياغة وأكثر من بنود ، وكلها تأخذ مسألة قياس ردة فعل الشارع اليمني المترقب لهذا الاتفاق الذي يجنبه دوامة عنف جديدة في انتظار استكمال معركة التحرير مع الانقلابيين الحوثيين ، ومن ثم تبقى كل المسائل والقضايا اليمنية مطروحة على الطاولة للأخذ، والرد فيها وإيجاد الحلول والمعالجات وفقا لمخرجات الحوار الوطني.



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وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن الأهم من ذلك أن يظل العمل السياسي هو العمل المعول عليه في طرح أي قضايا مشكلة اليمنيين جميعا ، ليست فمن لديه مشروع سياسي ولكن تظل المشكلة القائمة فيمن يملك مشروع تدمير مستندا للقوة وفرض الأمر الواقع ولمن يحمل مشروع ايدلوجي ديني و يجعل من الدين مشروع إخضاع للناس ليتحكم في رقابهم.

وأوضح بأن قناة الجزيرة كالعادة ما زالت تعمل ضمن أجندة موجهة لا تخدم الاستقرار في اليمن، بقدر ما هي أداة لخلق حالة من الفوضى والصراع بين الأطراف اليمنية ، وهي اليوم تعمل ضمن التوجه الإيراني الساعي لتصدير الحوثيين إلى صدارة المشهد اليمني وتقديمهم للعالم كمشروع قائم في اليمن ويحبةان يكون جزء اساس من الحل بينما هم اساس المشكلة ولن يكونوا حلا من الاساس.