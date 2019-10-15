لبنان.. المساجد تفتح أبوابها للمتضررين من الحرائق (فيديو)

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

حرائق

الخليج 365 ـ متابعات

دعت المساجد في لبنان الي احتضان الأسر المتضررة من حرائق المزارع من كافة الديانات والطوائف.



وأعلنت المساجد عبر مكبرات الصوت أن أبوابها مفتوحة للمتضررين من الحرائق.

واندلعت عدة حرائق في بلدات بقضاء عكار شمالي لبنان، مساء الاثنين واليوم الثلاثاء، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة واقتربت من مناطق سكنية.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن حريقاً في جبل بلدة النفيسة في عكار أُخمد بعد نحو ست ساعات من اندلاعه، إلا أنه عاد واتسعت رقعته لتشمل مناطق أخرى.

وأوضحت الوكالة أن الرياح الحارة التي تشهدها البلاد أسهمت في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، حيث اقتربت من المنازل.

وأكدت مصادر أن النيران لازالت تحاصر عوائل في تلك المناطق.