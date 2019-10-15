شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"ظهور مفاجئ لـ صدام حسين وابنته رغد تنشر فيديو هز العرب وأذهل الحكام. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في ظهور مفاجئ وفيديو جديد، نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، لأول مرة مقطع فيديو لوالدها، قالت إنه وصية للرئيس العراقي.

وفي الفيديو، الذي نشرته رغد عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، يقول الرئيس الراحل: "يحاولون أن يؤثروا على معنويات الشعب، ولكن علينا إخواني ألا تهتز المبادئ الشريفة التي نؤمن بها كرجال، وعراقيين".

وأضاف: "علينا أن نحذر من أن تهتز المبادئ في تفكيرنا، سواء مبادئ الرجال أو مبادئ الرسالة التي نؤمن بها، نحن نؤمن بأننا شعب واحد".

وفي 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 كانون الأول من العام نفسه.

https://www.facebook.com/watch/?v=1265610796960366

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