شكرا لمتابعة خبر شاب يمني اشهر من كل الرؤساء والنجوم العرب ويتابعه 31 مليون والفيديوهات شاهدها 11 مليار ( شاهد بالصورة ماذا حدث له في ألمانيا ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كرم سفير اليمن في ألمانيا الدكتور يحيى محمد الشعيبي نجم العلوم اليمني الشهير هشام الغيلي.

جاء ذلك في ختام احتفالات السفارة بعيدي ٢٦ستنمبر و١٤ اكتوبر المجيدتين في العاصمة الألمانية برلين وفقاً لشقيق الغيلي.

وحقق الغيلي الذي يتابعه أكثر من ٣١ مليون شخص على موقع فيسبوك وحققت فيديوهاته 11 مليار مشاهدة، شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره لآخر التطورات والاكتشافات العلمية في العالم عبر إثارة موضوعات جدلية على صفحته التي تحمل اسم “Science Nature Page ” (صفحة طبيعة العلم).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يمني اشهر من كل الرؤساء والنجوم العرب ويتابعه 31 مليون والفيديوهات شاهدها 11 مليار ( شاهد بالصورة ماذا حدث له في ألمانيا ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.