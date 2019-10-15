مقاتلات التحالف العربي تستهدف تجمعات للميليشيا الحوثية بحجة

مقاتلات التحالف

متابعات_الخليج 365

أدت غارات للتحالف العربي إلى مقتل عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، الإثنين، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مناطق متفرقة بمديرية حرض شمال محافظة حجة.



واستهدفت الغارات الجوية أمس، تجمعات للميليشيا الحوثية، شرقي وغربي مدينة حرض، كبدتها عدد كبير من القتلى والجرحى، وفقاً لموقع "سبتمير نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما أسفرت الغارات عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية.

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