خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ صعدة
قالت مصادر عسكرية بمحافظة صعدة، شمال اليمن، إن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في مديرية كتاف شرقي المحافظة.
وتابعت المصادر، أن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف تحركات لأفراد وعربات كانت تحاول الخروج والتنقل لتغيير أماكنها في مواقعها المخفية.
ولفتت المصادر إلى أن توجيهات قائد المحور اللواء رداد الهاشمي إلى الاستطلاع والرصد برصد أي تحركات للعدو.
وحذر المركز الإعلامي لمحور كتاف المواطنين في كتاف من الاقتراب أو التجمع قريباً من نقاط العدو أو تجمعاته، حتى لا يصبحون هدفا مشروعا للطيران ومدفعية المحور.
وشدد المركز الإعلامي على أنه تم استهداف مقرات للتدريب الحوثية.
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