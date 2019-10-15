صعدة.. قوات الجيش تدمر رتلا حوثيا في البقع

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استهدفت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية قوات دعم الشرعية، في وقت متأخر من مساء أمس،رتلاً عسكرياً لمليشيا الانقلاب الحوثي في مديرية البقع محافظة صعدة.



وقال قائد لواء التحرير العميد جمال القلعي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية استهدفت رتلاً عسكرياً للمليشيا في سلسلة جبال (رشاحة) بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان".

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وتابع القعلي" ان العملية العسكرية اسفرت عن تدمير عربات واليات عسكرية وقتل واصابة العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية وفرار ما تبقى منهم ،واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي كانت بحوزة المليشيا الانقلابية".

واكد العميد القلعي، ان الجيش الوطني على مستوى عالي من الجاهزية القتالية ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً.