قوات الحزام الأمني تنفذ عمليات إنتشار واسعة غرب عدن

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الجيش

متابعات_الخليج 365

نفذت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، عملية إنتشار واسعة غرب المدينة، بالتزامن مع إعلان قطاع البريقة في الحزام حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة .



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وذكر بيان صادر عن الحزام الأمني، أن قائد القطاع مصطفى العطيري قام بجمع القوة في المقر وتسيير دوريات الطوارئ في طرق المديرية، وشدد على كافة الحواجز الامنية ونقاط التفتيش بكل مايتطلبه العمل الامني من تدقيق واطلاع ويقظة على مر الدوام في كل الجوانب.

ووجه العطيري بجسب البيان، كلمة لمنتسبي الحزام الامني في قطاع البريقه يحثهم فيها على اليقظة والاستعداد لأي محاولة او عمل يزعزع امن المنطقة وحسن التعامل مع المواطنين في كل الظروف العابره مشيدا بالجهود المبذولة من قبلهم والاعمال الناجحة التي يقدموها في المديرية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن برنامج امني لقوات الحزام الامني بقيادة القائد وضاح عمر عبدالعزيز في العاصمة عدن لتعزيز المهارات في كل الجوانب الأمنية.