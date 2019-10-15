صنعاء.. المليشيا تبيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ صنعاء
قال مصدر في هيئة الكتاب المدرسي الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء إن نافذين يعملون لحساب المليشيا في بيع الكتاب المدرسي في الأسواق السوداء بمناطق سيطرتها.
وأكد المصدر أن السبب الرئيس وراء اختفاء الكتاب المدرسي خلال السنوات الماضية والسنة الحالية، يكمن في وقوف هؤلاء المتنفذين التابعين لمليشيا الحوثي ومتاجرتهم بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلاب في اليمن.
وتابع المصدر أن قيادات حوثية سعت جاهدة وبكل الطرق والأساليب إلى إنعاش الأسواق السوداء لبيع المناهج الدراسية قبيل بدء العام الدراسي الجديد.
ويباع المنهج الدراسي في السوق السوداء بمناطق سيطرة الميليشيا بأكثر من 15 ألف ريال يمني للمنهج الواحد لطلاب المدارس الخاصة وبنحو 10 آلاف ريال يمني لطلاب المدارس الحكومية في حين يصل سعر الكتاب الواحد لأكثر من 500 ريال يمني.
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