شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اغتيال عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي لـ الملك سلمان .. ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني .. و ابن سلمان يصدر توجيهات سريعة (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - في تغريدة جديدة، رصدها محرر "الخليج 365" قبل قليل ، كشف المغرد السعودي الشهير، مجتهد ، عن عودة سعود القحطاني لإدارة المشهد من جديد، بعد اغتيال عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان.

وقال مجتهد في تغريدته الجديدة، : "ابن سلمان يأمر عائلة الفغم بتأكيد رواية ابن عويد التي ألفها ابن سلمان نفسه، والمثير للضحك أنهم يصيغون الرواية وسط النعي بطريقة متكلفة مكشوفة ويكررونها بنفس الصيغة". حسب زعمه.

واضاف" "يبدو أن سعود القحطاني لا يزال يدير المشهد، هذه الفانتازيا ماركة مسجلة للقحطاني".

وكانت السعودية اعلنت ان الفغم تعرض للقتل برصاص أحد أصدقائه في مكة المكرمة.

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