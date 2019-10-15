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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة
اعلن وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني، الحرب على السعودية والتحالف ومن اسماهم ذيول الشرعية ، متوعداً اياهم بالموت .
وقال الجبواني في تغريدة على تويتر انهم وزملائه واجهوا التحالف وأدواته والمتواطئين معه طوال أربع سنوات ولم تهتز لهم شعره.
واكد انهم مستعدين للمواجهة حتى الموت ؛ في إشارة منه إلى مواجهة السعودية ايضا بعد تسميته الامارات ؛ خاصة وان السعودية ترعى حوار جدة بين الانتقالي الجنوبي والفار هادي.
واتهم الجبواني ان ما يقلقه وزملائه هو (بعسسة) الذيول في اشارة الى زملاءه المرتزقة في الحكومة.
ووصف الجبواني حلفاءه السابقين بالخونة
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في حكومة هادي ينقلب على التحالف السعودي ويهددهم بالموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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