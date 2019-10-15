شكرا لقرائتكم خبر عن صدام حسين يظهر في تونس ..ورئيسها الجديد قيس سعيد يعلن الحرب على اسرائيل ويشن هجوما لاذعا على حكام العرب (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعاد الرئيس التونسي الجديد، للأذهان ، شخصية الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين بخطاب ناري على الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية.

ففي فيديو، تداولته مواقع التواصل، ورصده محرر "بويمن" ، قال رئيس تونس الجديد، قيس بن سعيد، إن العرب في حالة حرب مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وشن قيس سعيد، هجوما على الحكام العرب الذي يسعون ويدعون للتطبيع مع "إسرائيل" معتبرا ذلك خيانة عظمى لأوطانهم وللأمة العربية.

في التغرية أدناه.. يوجد الفيديو:

https://twitter.com/Kais_Saiid/status/1183792204097060864

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