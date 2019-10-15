شكرا لبحثكم عن خبر جرعة سعرية جديدة في الغاز المنزلي بمناطق المليشيا.. والحوثي يحمل سلطات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتزم مليشيا الحوثي، إقرار جرعة سعرية جديدة في مادة الغاز المنزلي، التي تشهد صنعاء أزمة خانقة جراء انعدامها.

وقال القيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أن " ‏اشتراط تعبئة الغاز بتوريد قيمته الى مأرب جعل الموردين يعملون خارج آلية الضبط للشركة اليمنية للغاز بصنعاء".

وأضاف الحوثي: ‏"وجود السوق السوداء، نتاج تهرب موردي الغاز المستمر بسبب هذا الانفلات المدروس من قبل(من اسماهم) المرتزقة والذي يهدف للتضييق على المواطن".

وتابع الحوثي:" ‏لا يمكن لمن يعرقل توفير مادة الغاز المحلي للمواطن ويختلق الأزمات أن يوفر المشتقات النفطية المستوردة، و المفترض أن يلزم الموردون بجدولة قاطرات الغاز ولا يسمح لأي قاطرة بالتعبئة إلا بتصريح من الشركة بالتزامه بالسعر الرسمي كما كان معمولا به لدى محطةتعبئة الغاز بمنشأة صافر بمأرب وهذه هي الوطنية".

وأردف قائلا: والتي كانت لا تصرح بالشراء سوى للملتزمين بالسعر المحدد، فكانت النتيجة ارتفاع الأسعار لأنهم أصبحوا يتاجرون بلا ضوابط.

واختتم الحوثي تغريداته قائلا: وهو ضمن ممارسات أخرى تتم من أجل الهدف ذاته، ومنها أن من يلتزم بالسعر الرسمي يتم تأخير دوره في تعبئة حصته إن لم يحرم منها لأنه لا يدفع الاتاوات فيقدم من يدفع.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي أزمة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، إذ وصل سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء الى أكثر من 12 الف ريال خلال الأيام الماضية.



محمد علي الحوثي

@Moh_Alhouthi

اشتراط تعبئة الغاز بتوريد قيمته في مأرب جعل الموردين يعملون خارج آلية الضبط للشركة اليمنية للغاز بصنعاء

والتي كانت لا تصرح بالشراء سوى للملتزمين بالسعر المحدد.

فكانت النتيجة ارتفاع الأسعار لأنهم أصبحوا يتاجرون بلا ضوابط

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11:01 PM - Oct 14, 2019