شكرا لبحثكم عن خبر تصعيد حوثي على اطراف مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت مليشيات الحوثي عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الصالح في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة .

وقال مصدر ميداني بأن المليشيات الحوثية قامت بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي مستخدمة مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 حيث سقطت المقذوفات بالقرب من مواقع القوات .

وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي أطلقت النار بشكل مكثف على مواقع القوات من سلاح 12.7 ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة مستهدفة مواقع القوات المشتركة.

وفي مدينة الصالح استهدفت المليشيات استهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية .

وتواصل مليشيات الحوثي قصف واستهداف مواقع المشتركة في الدريهمي ومدينة الصالح وباقي مناطق محافظة الحديدة بشكل يومي ومستمر مواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .

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