شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية تحضر الجامعة للدراسة وبرفقتها طفلتها الرضيعة .. صورة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت شابة يمنية اعجاب الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد حضورها الى مقاعد الدراسة الجامعية وهي تحمل في ذراعيها طفلتها الرضيعة
ففي مشهد يلخص الاصرار والتحدي والعزيمة لدى الفتاة اليمنية التي ورغم ظروف الحرب والاوضاع الصعبة الا ان اصرارها على التعليم جعلها تحضر حاملة طفلتها في قاعة المحاضرة ماجعل الكثير يشيد بها
حيث قالت احداهن انها مرت بنفس التجربة بل واكثر من ذلك حيث عادت للدراسة من صف سادس ابتدائي حتى التخرج من الجامعة رغم انجابها الاطفال
وقالت اخرى انها تذكرها بنفسها عندما كانت تدرس في الجامعة وتحضر طفلها معها
وتبقى الفتاة اليمنية ورغم الظروف الصعبة مثالا للصبر والمثابرة والكفاح
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