شكرا لبحثكم عن خبر خلافات داخلية حادة بين مليشيا الحوثي في أرحب.. والجماعة تعلن النفير العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية من مديرية أرحب عن استنفار مليشيا الحوثي بعد تزايد إعداد أبنائها الأبطال المنظمين إلى صفوف قوات الشرعية والمدافعين عن النظام الجمهوري .



وقال مصدر محلي لموقع " المشهد اليمني " اليوم الإثنين أن تحركات مريبة للمليشيا منذ الصباح الباكر عبر مشرفيها من منطقة أرحب ومن خارج المنطقة تم فيها التواصل بالعديد من مشائخ قبيلة أرحب وحثهم على التجنيد لصالح المليشيا وتحذرهم من مغبة التعاون مع الشرعية .

وأضاف المصدر أن الحوثيين حثوا المشايخ على التحرك ضد أبناء القبيلة الموالين للشرعيه وهو ما رفضه أغلب المشايخ باعتباره شأن خاص بهم وليس لأحد وصاية عليهم .



وأكد المصدر أن الحوثيين حاولوا مرة أخرى استعطاف مشائخ القبيلة وأبنائها من التجنيد لصالح المليشيا بحجة الأخذ بالثأر لأبناء القبيلة بعد مقتل أحد أبنائها " محمد ثامر " سائق شاحنة النقل والذي قتل في عدن قبل أكثر من أسبوع والذي ينتمي إلى أرحب .

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ووضح المصدر أن الحوثيين طلبوا أيضا من أبناء المديرية التبليغ عن أي جهات تقوم بعملية التجنيد داخل منطقة أرحب متهمة لمن يقوموا بذلك بأنهم من يقوموا بنشر الرذيلة وهو مارفضه أغلب الحاضرين .



وبعد مداخلة أحد ابناء القبيلة المطالب بدفع مرتبات الناس وهو ماسيجعلهم يجلسون في مناطقهم وأن من تحرك مع الشرعية من حقهم السعي بعد مرتباتهم وهو ماجعل القيادات الحوثية تتحجج بأن الشرعية هي من أوقفت مرتباتهم بعد نقلها للبنك المركزي إلى عدن في إستغفال لعقول الناس .



الجدير ذكره أن أغلب أبناء القبيلة رفضوا الحضور مع المليشيا ولم يولوهم أي اعتبار كما أن من حضروا رفضوا رفضا باتا عرض المليشيا في مواجهة أصحابهم او الوشاية عليهم باعتباره ذلك من سمية الأنذال و" عيب أسود " في العادات والأعراف القبلية التي مازالت أرحب متمسكة بها .