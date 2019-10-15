الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الغيل وسقوط قتلى وجرحى

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

المقاومة

الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع لقوات الشرعية في جبهتي الساقية وملحان التابعتين لمديرية الغيل في المحافظة.

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وأضافت المصادر أن الهجوم الحوثي في المديرية تم تحت غطاء مدفعي كثيف.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

ولفتت المصادر إلى أن جثث قتلى المليشيا مازالت مرمية في مناطق المواجهات.