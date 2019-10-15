شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتجول في شوارع الرياض بـ ‘‘ببنطال مغري’’ وبدون عباءة وتوجه رسالة إلى محمد بن سلمان .. شاهد بـ (الفيديو) إلى أين وصلت الأمور؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة السعودية المهتمة بمجال حرية المرأة والحركات النسوية مناهل العتيبي مقطع فيديو وثقت فيه تجولها في أحد شوارع الرياض بدون عباءة حيث ارتدت العتيبي “بنطال” وقميص نسائي وأسدلت شعرها.

وأرفقت الناشطة السعودية التي اشتهرت في السنوات الأخيرة بالمطالبة بحصول المرأة على حريتها كاملة مقطع الفيديو في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” قالت فيها: “أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير”.

أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي إكتشفت إن النظام فعلاً تعمم وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل). #صباح_الخير pic.twitter.com/3G3MLPnsPU Advertisements — مناهل العتيبي . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

أقصى طموحاتي كانت إني أكون مواطنة من الدرجة الاولى والحين اقدر اقولكم بكل سعادة وأتباهى اغلب طموحاتي تحققت! قيادة وقدت ولاية وسقطت وبدون عبايه طلعت. — مناهل العتيبي . (@1994_thefreedom) August 19, 2019

وتباينت ردود فعل السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف “مناهل العتيبي” ففي الوقت الذي رأه بعضهم تصرف عادي من باب أنها حرة في اختيار ملابسها انتقد أخرون خروج العتيبي بملابس متحررة وغير ملائمة لتقاليد وأعراف المجتمع السعودي المحافظ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تتجول في شوارع الرياض بـ ‘‘ببنطال مغري’’ وبدون عباءة وتوجه رسالة إلى محمد بن سلمان .. شاهد بـ (الفيديو) إلى أين وصلت الأمور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.