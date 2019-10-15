شكرا لبحثكم عن خبر الجنرال الهندي “ابهيجت جوها” يصل الحديدة لتنفيذ عملية إعادة الانتشار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الإنتشار الأممية إلى مدينة الحديدة (غربي اليمن)، في محاولة جديدة للدفع بتنفيذ عملية إعادة الانتشار

وأفادت مصادر محلية بوصول الجنرال الهندي “ابهيجت جوها” كبير المراقبين الجديد، الأحد، إلى الحديدة وزيارته إلى ميناء رأس عيسى في محاولة لإنعاش اتفاق ستوكهولم

وذكرت المصادر أن “ابهيجت جوها” اطلع على ميناء رأس عيسى والتقى قيادات في جماعة الحوثيين

ووصل الجنرال الهندي جوها، الأربعاء الفائت إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه في سبتمبر الماضي

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا

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غير أن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقّعين عليه في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق

وبالتزامن مع زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة، دفعت مليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيزات عسكرية إلى مناطق متفرقة من محافظة الحديدة وفقاً للمركز الإعلامي لألوية العمالقة

وقال المركز في بيان مقتضب إن مواقع القوات المشتركة في مناطق الفازة والجبلية والمواقع المتمركزة في الأطراف الشمالية والجنوبية والأطراف الشرقية لمديرية التحيتا تعرضت لهجمات واسعة شنتها مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي

وذكر المركز أن مديريات حيس والدريهمي ومناطق متفرقة جنوب وشرق مدينة الحديدة تعرضت للقصف من قبل الحوثيين