شكرا لبحثكم عن خبر القيادات الحوثية في سنحان تغادر منازلها بعد بلاغات تلقوه من الأمن الوقائي بوجود عبوة ناسفة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - طتلقت القيادات الحوثية في مديرية سنحان بلاغا بوجود عبوة ناسفة وعليهم أخذ الحيطة والحذر وهو ماجعل الغالبيه منهم تغادر منازلها وخاصة بعد مصرع القيادي الحوثي " الحشيشي "في عبوة ناسفة زرعت له في منزله قبل أكثر من عام وتسببت في مصرعه ودمار أجزاء من المنزل .
وقالت مصادر محلية لموقع " المشهد اليمني " اليوم الإثنين أن القيادي الحوثي أبو تراب المشرف العام في مديرية سنحان تلقى بلاغات من العناصر التابعة له والمرتبطة بالأمن الوقائي بوجود عبوة ناسفة في المنطقة وهو ماجعله يقوم بإبلاغ القيادات الحوثية الأخرى في المديرية بأخذ الحيطة والحذر .
وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا باستجواب عدد من العناصر المشتبه بهم وتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معاهم ووضعهم تحت رقابة عناصر الأمن الوقائي .
هذا وعثرت المليشيا على عبوات ناسفة من مادتي الـ "تي ان تي" والسي فور الشديدتين الإنفجار والتي حصلت عليها المليشيا بمعية أطفال لم تتجاوز أعمارهم الأربع عشرة عام.
الجدير ذكره ان الحوثيين مازالوا يقوموا بعملية مداهمات للبحث عن بقية المواد المتفجرة والتي افادات التحقيقات عن إخراجها من منازل قيادات عسكرية .
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