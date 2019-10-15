شكرا لبحثكم عن خبر السودان تؤكد استمرار بقاء قواتها في اليمن وتعرض خدماتها لتدريب وتأهيل القوات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السودان، نيتها بقاء تواجدا العسكري في اليمن حتى تحقيق السلم والاستقرار، مؤكدة استعدادها لتدريب وتأهيل أفراد الجيش اليمني والتعاون في الجانب الأمني والعسكري.

جاء ذلك في لقاء جمع الملحق العسكري لليمن في السودان اللواء أحمد الشعناء، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية، عثمان محمد الحسين.

وقال عثمان إن بلاده ستبقي تواجدها العسكري في اليمن، لمساندة الحكومة الشرعية في كافة الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق مصالح الشعب اليمني في بناء دولته الحديثة وتحقيق السلم والأمن والاستقرار.

Advertisements

وبحسب ما أفادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فقد أكد رئيس الأركان السوداني، استعداد بلاده لمساندة اليمن في الجانب الأمني، وتقديم كافة أنواع الدعم للقوات المسلحة اليمنية من خلال التدريب والتأهيل على كافة الأصعدة.

وتشارك القوات السودانية في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، من العام 2015م.

وشدد الحسين، على "أهمية التصدي للأفكار الضالة والمنحرفة التي تستخدم الدين أو المناطقية كغطاء لجرائمها، وتدمير الاقتصاد وفرض قناعاتها الفكرية باستخدام القوة".