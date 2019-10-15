شكرا لبحثكم عن خبر فاجعتين في إب.. مقتل شاب وشابة برصاص أشقاءهما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلحين على قتل أشقاءهما في حادثتين منفصلتين في محافظة إب، وسط اليمن. وقالت مصادر محلية، مديني "جبلة ويريم" شهدتها حادثتي قتل برصاص أشقاء المجني عليهما في ظل تنامي ظاهرة الجرائم الأسرية في المحافظة الخاضعة للحوثيين. وأضافت المصادر أن "صدام علي ناجي" قتل برصاص شقيقه "عبدالرقيب" في مدينة جبلة، غرب إب، في ظروف وملابسات غامضة، فيما أقدم "ك ا ع ع" البالغ من العمر 20 عام، على قتل شقيقته في منزلهما بمدينة يريم شمال إب لأسباب غير معروفة. وتشهد محافظة إب الخاضعة للحوثيين جرائم جنائية شبه يومية وسط فوضى أمنية عارمة وغياب لأجهزة الأمن في ضبط الجريمة.

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