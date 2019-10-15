شكرا لبحثكم عن خبر وفاة لاعب منتخب ”ناشئي وحدة عدن” غرقاً في أحد سواحل المدينة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحد لاعبي الناشئين في نادي وحدة عدن غرقاً في البحر، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن لاعب وحدة عدن، أصيل حسين، توفي غرقاً في البحر، بمدينة عدن.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن اللاعب أصيل حسين، توفي غرقاً في أحد سواحل عدن.
وأعربت إدارة نادي وحدة عدن، عن أسفها البالغ لاستشهاد فريقها الكروي للناشئين أصيل حسين، غرقا في البحر بمدينة عدن.
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