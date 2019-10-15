مليشيا الحوثي تقتل شيخ وقيادي مؤتمري موالياً لها بالرصاص الحي أمام أهله وأبنائه

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، قتل برصاص مسلح حوثي، مساء يوم الأحد.
وأضافت المصادر: ان المسلح الحوثي أقدم على أطلق الرصاص الحي على الشيخ طيفان علي طيفان أحد مشايخ مديرية شرس وأمين عام مجلسها المحلي بالقرب من منزله.
وأشارت المصادر إلى أن المسلح الحوثي ألق الرصاص على الشيخ طيفان وأرداه قتيلا على الفور امام أهله وأبنائه.
وبحسب المصادر فإن أسباب تعود إلى خلافات شخصية بين المسلح الحوثي والشيخ طيفان أنتهت بمقتل الأخير.
يذكر ان طيفان أحد مشايخ مديرية شرس الداعمين لمليشيا الحوثي ويعمل على تحشيد ابناء المديرية الى جبهات القتال الحوثية.
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