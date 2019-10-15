مسام ينتزع 2700 لغم حوثي منذ بداية الشهر الجاري

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، الإثنين، انتزاع 1708 لغمًا زرعها الحوثيون خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري.



وأوضح مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي في بيان له، أن الفرق العاملة في الداخل اليمني تمكنت من نزع "507 ألغام مضادة للدبابات و24 لغما مضادا للأفراد و134 عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي"، لافتاً إلى أن الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 1043 ذخيرة غير منفجرة.

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وأشار القصيبي إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية أكتوبر الجاري بلغ 2778 لغما وذخيرة غير منفجرة.

وذكر البيان أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ أكثر من 94 ألف لغمًا زرعتها مليشيات الحوثي في اليمن.

وخلفت الحرب عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية وتسببت في إنهيار اقتصادي تام، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، وصناعة ما توصف بأنها أكبر أزمة انسانية في العالم.