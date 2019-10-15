فيديو وصورة.. البركاني يغادر مؤتمر دولي خلال كلمة رئيس برلمان إيران الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الخليج 365 غادر رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، قاعة الاجتماعات في بلجراد بصربيا أثناء إلقاء رئيس البرلمان الإيراني كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي.

وبحسب فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، غادر البركاني قاعة الاجتماعات تعبيرآ عن موقفه الرافض لجرائم إيران في اليمن ودعمها ومساندتها لمليشيا الإنقلاب الحوثي طيلة السنوات الخمس الماضية. Advertisements وحضر رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الحفل الافتتاحي للدورة الـ 141 للاتحاد الأوروبي الدولي (IPU141) في بلجراد، بدعوة كريمة من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش . كما حضرعددآ من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة من أكثر من 150 دولة. عاجل شاهد بالفيديو - رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني يغادر قاعة الاجتماعات في بلجراد بصربيا اثناء إلقاء رئيس البرلمان الإيراني كلمة أمام الاتحاد البرلماني الدولي.#IPU141 pic.twitter.com/ITCEt9a4sp — حسين ابوعلي (@hsssq2) October 14, 2019

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